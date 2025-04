Conference, il Chelsea ipoteca la semifinale. Battuto 0-3 il Legia Varsavia in Polonia

Come da attese il Chelsea non sbaglia la gara d'andata e si prende i primi novanta minuti di confronto col Legia Varsavia nei quarti di finale di Conference League. La squadra di Maresca si impone per 0-3 sul campo polacco con la rete di George e la doppietta di Madueke, con le quali i Blues mettono più di un piede in semifinale del torneo, aspettando il ritorno di giovedì prossimo a Stamford Bridge.