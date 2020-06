COMUNE, I provvedimenti di mobilità in zona stadio

La Fiorentina torna in campo all'Artemio Franchi questa sera contro il Brescia, ma, come noto da tempo, a causa delle restrizioni dovute alla diffusione del Coronavirus, la partita sarà giocata a porte chiuse. Ciò nonostante il Comune di Firenze sul proprio account Facebook ha fatto sapere quali saranno le disposizioni in materia di circolazione in zona stadio. Questo il testo del post originale riportato di seguito: "Dalle 13.30 sono scattati divieti di sosta e transito in viale Fanti (tratto viale dei Mille-viale Nervi), viale Nervi, viale Paoli (tratto viale Valcareggi-piazzale Campioni del '56 altezza pista di pattinaggio e distributore escluso) e viale Valcareggi. Chiusa anche via Carnesecchi (tra viale Fanti e via San Gervasio). Di conseguenza chi proviene da viale dei Mille dovrà svoltare in viale Fanti verso largo Gennarelli e viceversa; i veicoli in arrivo da viale Cialdini dovranno svoltare in viale Fanti (destra o sinistra); per le provenienze da viale Fanti lato viale Cialdini obbligo di imboccare viale Calatafimi. E ancora da viale Calatafimi si dovrà svoltare in viale Fanti verso viale Cialdini, chi arriva da via Volturno svolterà sempre in viale Fanti ma verso viale Calatafimi. Rimarrà libero l'accesso a piazza Berlinguer, piazzale Campioni del '56 e viale Paoli (tra viale Fanti e piazzale Campioni dei ’56) che però diventeranno strade senza sfondo con accesso/uscita da viale Fanti lato via Cialdini".

