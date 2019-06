COMUNE, 11 consiglieri speciali: Uva per lo stadio

Con un comunicato pubblicato sul sito del Comune di Firenze, il Sindaco Dario Nardella ha comunicato 11 consiglieri speciali che affiancheranno la Giunta a titolo gratuito. Tra questi spunta anche Michele Uva, vicepresidente dell'UEFA nominato come consigliere per lo stadio e i grandi impianti sportivi. Ecco l'elenco completo:

1. Salvatore Nastasi, già direttore generale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e vice segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri: consigliere strategico.

2. Stefano Mancuso, scienziato e professore all'università di Firenze: consigliere per il progetto Firenze verde.

3. Gianpaolo Donzelli, professore ordinario di pediatria dell’università di Firenze e presidente della Fondazione Meyer, confermato come consigliere per la natalità e l’infanzia.

4. Michele Uva, vice presidente UEFA: consigliere per lo stadio e i grandi impianti sportivi.

5. Paolo Barberis, consigliere per la transizione digitale, già consigliere per l’innovazione del Presidente del Consiglio dei Ministri.

6. Bruno Tomassini, imprenditore, stilista e presidente Cna Federmoda Toscana: consigliere speciale per le arti e i mestieri della moda.

7. Alessandro Petretto, professore ordinario di economia pubblica all’università di Firenze confermato consigliere per le politiche economiche.

8. Lucia Aleotti, consigliera per la promozione dell’imprenditoria e del lavoro femminile. È presidente di Menarini Industrie Farmaceutiche.

9. Giuseppe Quattrocchi, già magistrato e Capo della Procura di Firenze, confermato consigliere per la legalità.

10. Costanza Hermanin, ricercatrice e studiosa di materie sociali e internazionali, dirigente di Più Europa: consigliera per il Terzo Settore e il volontariato.

11. Fabrizio Landi, membro del Cda di Leonardo spa, Menarini Diagnostics, Firma e Silicon Biosystem, presidente della Fondazione Toscana Life Sciences e esperto di innovazione e di sviluppo di nuove aziende: consigliere delegato al coordinamento del consiglio delle grandi imprese.