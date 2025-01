COMO, Non si ferma più. Occhi su Ansu Fati del Barcellona

FirenzeViola.it

Como scatenato in questo gennaio. Il club lombardo dopo aver messo a segno già i primi colpi importanti, starebbe valutando un affare ancora più sensazionale: come riporta il quotidiano catalano El Nacional infatti, i lariani hanno messo nel mirino Ansu Fati del Barcellona per questa sessione di calciomercato invernale. Un'operazione complicata per costi e valore del giocatore, ma il pochissimo spazio che lo stesso Ansu Fati sta trovando con la maglia blaugrana potrebbe spingere il Barcellona e lo stesso classe 2002 a valutare la possibilità di trasferirsi in Italia.

I dirigenti catalani giudicherebbero positivamente un'esperienza in prestito per il giocatore, con la filosofia calcistica di Fabregas che lo metterebbe nelle migliori condizioni per esprimersi. Fino ad oggi Ansu Fati ha collezionato 8 presenze in stagione con la maglia blaugrana, senza gol o assist all'attivo e per soli 186 minuti complessivi.