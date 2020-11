COMMISSO, Stadio come dico io o paghino da Roma

Arrivano altre dichiarazioni di Rocco Commisso sulla questione stadio: " Sono venuto qui per portare Firenze dove merita. Dobbiamo iniziato dallo stadio, ma per il Franchi la situazione ad oggi è che abbiamo richiesto un incontro con i Beni Culturali, dobbiamo vedere cosa ci dicono sul Franchi; i tifosi devono sapere che forse non si farà per i molti problemi che ci sono. Se non faccio lo stadio me ne vado? Non lo so, per ora non mi stanno facendo fare quello che voglio. Io non posso assicurare nulla se non mi lasciano incrementare i ricavi. Non sono arrivato a Firenze per perdere nè per promettere l'impossibile, io quello che faccio lo mantengo".