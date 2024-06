FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Questa notte, per l'esattezza alle 3:00, andrà in scena la seconda partita di questa Coppa America per l'Argentina che sfiderà il Cile al MetLife Stadium del New Jersey. Ad assistere alla gara di Nico Gonzalez e Lucas Martinez Quarta sarà presente anche il presidente della Fiorentina Rocco Commisso insieme alla famiglia.