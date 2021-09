COMMISSO, Inaugurazione V. Park entro il 25/12/2022

Ai margini della giornata al Viola Park, Rocco Commisso è stato intercettato da Sportitalia: "Speriamo di finire i lavori tra un anno. I dirigenti della Federazione mi hanno chiesto di venire a vederlo, è stato commosso per quello che ha fatto qui e lo ringrazio. I lavori sono sempre andati avanti, solo che c'è stato il caldo dell'estate e qualche rallentamento ma parliamo di mesi non di anni. La festa dell'inaugurazione spero che si possa fare prima di Natale del prossimo anno. Maleh-Amrabat? Ci ho parlato ma sono ancora in Marocco, non si sa se giocheranno. Ribery a Salerno? Gli voglio bene, è stato e sarà un grandissimo giocatore. Speriamo faccia bene. La permanenza di Vlahovic? Per quest'anno sì, poi dopo non si saprà (ride, ndr). Vlahovic ci aiuterà nel percorso per diventare sempre più forti. Speriamo di avere qualche soddisfazione in più. L'Atalanta? Ho già parlato anni fa di come siano un modello. Ma loro hanno preso la squadra in Serie B e prima di Gasperini non sono mai stati nella parte sinistra della classifica".