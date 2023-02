COMMISSO, Il calcio italiano è malato. Alcuni giornali...

Ha parlato al termine del match tra Fiorentina e Torino, il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, che a Mediaset ha detto: "Amrabat? Poverino, si è fatto anche male stasera. Comunque è andata come previsto, come avevamo detto un mese fa i migliori non li vendiamo e così è stato. Qui in Italia ci piace parlare tanto e fare poco. Certi giornali fiorentini e altri nazionali controllati dal padrone del Torino, si devono vergognare di fare questi stupidi articoli, perché io non ho giornali in Italia ma non è giusto che chi è padrone di un club di calcio faccia critiche così sulle squadre che deve incontrare. Speriamo si svegli qualcuno. Quello che dissi anni fa si è avverato: sul fatto che è è un calcio malato e che ci sono squadre che vanno in campo e non sono regola con i finanziamenti, e si è visto quello che è successo con la Juventus".

Prosegue: "Sono due anni che non parlo, mi devo sfogare un po'. Voi parlate tutti i giorni, ora lo faccio anche io, una volta all'anno".

Conclude: "Parlo della Gazzetta dello Sport, mi chiamarono mafioso: i mafiosi sono coloro che imbrogliano".