COMMISSO, GATTUSO? LA SUA GRINTA MI PIACE ASSAI. CHIESA...

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso ha così parlato ai microfoni di Rai Sport: "Il bilancio da nuovo presidente viola è positivo, soprattutto per l'affetto che Firenze mi ha dato e che ho ricambiato. Abbiamo subito fatto grandi cose qui".

Presidente, ha bruciato le tappe?

"Se me lo lasciano fare. In Italia la politica è troppo forte, l'intenzione è di fare le cose subito: lo stadio e il centro sportivo che Firenze si merita".

Come commenta il periodo viola?

"Non mi sono piaciute le ultime tre partite di campionato, vediamo cosa succederà a Torino. Ma per ora Montella ha la mia fiducia".

Il suo abbraccio con Chiesa è un segnale?

"Federico viene da una buonissima famiglia, ho parlato con Enrico e il mio obiettivo è quello di tenere Chiesa per sempre. ma è ovvio che se vorrà andare via bisognerà accontentarlo. Credo comunque che rimarrà alla Fiorentina fino alla fine del campionato"

Le piace Gennaro Gattuso?

"E' calabrese come me, e pure grintoso come quando giocavo io a calcio. Non ero un grande calciatore ma ci mettevo il carattere. La sua grinta mi piace assai".