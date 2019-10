COMMISSO, All'Unico 10: "Che fortuna vederti"

Attraverso i profili social della Fiorentina, il patron Rocco Commisso ha voluto esprimere i suoi personali auguri a Giancarlo Antognoni che esattamente 47 anni fa fece il suo esordio in maglia viola: «Dal 15 ottobre del 1972 - scrive Commisso - i tifosi viola hanno avuto la fortuna di vedere "L’Unico 10" rappresentare i nostri colori in Italia e nel mondo con la sua inimitabile classe ed eleganza. Tanti auguri Giancarlo per questa straordinaria ricorrenza». Rocco. Ecco il Tweet:

«Dal 15 ottobre del 1972 i tifosi viola hanno avuto la fortuna di vedere "L’Unico 10" rappresentare i nostri colori in Italia e nel mondo con la sua inimitabile classe ed eleganza. Tanti auguri Giancarlo per questa straordinaria ricorrenza». Rocco

▶️ https://t.co/OAtFPJW80P pic.twitter.com/7sctRUsQ51 — ACF Fiorentina (@acffiorentina) October 15, 2019