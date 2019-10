Il 9 ottobre, dalle 19:00 alle 22:00, una rappresentanza della maschile e della femminile di ACF Fiorentina, insieme allo chef pasticcere Damiano Carrara, saranno protagonisti della serata di presentazione di Nuova CLIO. Per accedere all'evento gratuitamente sarà sufficiente registrarsi con i propri dati e recarsi in concessionaria dal 2 all'8 ottobre per ritirare il proprio invito.