COLPANI, Il Monza si tutela comprando un suo doppione

Ala destra che può ricoprire anche il ruolo di trequartista, mancino con la capacità di tagliare il campo accentrandosi e tirare. È un (nuovo) giocatore del Monza, ma non è Andrea Colpani.

Adriano Galliani, infatti, come si legge nelle note della società brianzola, ha portato in Serie A Omari Forson, prelevandolo dal Manchester United. Il classe 2004, dotato sia del passaporto inglese che ghanese, sarà il primo rinforzo di Nesta per la prossima stagione. Il giovane, che ha anche esordito in Premier League con la prima squadra dei Red Devils, dopo aver fatto tutta la trafila nelle giovanili, ricopre però lo stesso ruolo di Colpani, sul quale, da quando Palladino allena la Fiorentina, la squadra viola ha messo gli occhi.