COLONIA, Nonostante tre positivi, sedute proseguono

Nella giornata di ieri il Colonia ha comunicato che tre persone all'interno del club sono state trovate positive al Coronavirus dopo aver effettuato i test a tutti. I tre dipendenti andranno in quarantena e, come spiegato dal medico sociale Paul Klein, gli altri potranno continuare ad allenarsi: "Non c'è ancora nessun regolamento speciale per questi casi. Le tre persone infette saranno trattate come tutte le altre in Germania. L'Ufficio Salute ha deciso che gli altri calciatori potranno continuare l'allenamento perché siamo a conoscenza di chi sono i trasportatori di virus. Questa è esattamente l'idea che c'è alla base dei protocolli di sicurezza della DFL (Federazione tedesca, ndr)".