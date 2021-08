COLLOVATI, Via Lukaku per DV9 può essere giusto

Fulvio Collovati, ai microfoni de L'Interista, ha commentato la trattativa fra Inter e Chelsea per Romelu Lukaku: "Il belga per me rappresenta l'80% del potenziale offensivo della squadra e quindi senza di lui i nerazzurri non saranno più gli stessi di prima. Chiaro, si va avanti lo stesso anche senza Lukaku, ma ci sarebbe un peggioramento evidente".

Chi rappresenta il sostituto ideale, ad oggi, dell'ex Manchester United?

"Se vuoi investire su un giovane Vlahovic potrebbe essere la soluzione giusta, ma va visto anche che cosa ne pensa la Fiorentina. Nell'immediato invece, come caratteristiche e modo di giocare, Zapata è quello che gli si avvicina di più. Lukaku però è Lukaku, trovare uno come lui che faccia salire la squadra e garantisca quel numero di gol non è facile".