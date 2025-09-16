Classifiche a confronto: +3 Napoli, +2 Juve. Bene Gasp e Allegri, male Fiorentina, Lazio e Inter

vedi letture

Dopo le prime 3 giornate di Serie A è tempo dei primi confronti sulla classifica e sui punti di differenza rispetto allo stesso momento della passata stagione. Tra le big molto bene, su tutte, Milan e Roma (+4), grandi delusioni della scorsa stagione quest'anno partite forte grazie all'arrivo di due allenatori di grande prestigio come Allegri per i rossoneri e Gasperini per i giallorossi spiccano. Seguono il Napoli e la Juventus, rispettivamente a +3 e +2 sull'anno scorso e uniche squadre ancora a punteggio pieno in questo inizio di campionato. Infine numeri positivi anche per Atalanta e Bologna, rispettivamente a +2 e +1 rispetto all'inizio della scorsa stagione. Partenza negativa invece per Lazio e Fiorentina, -1 rispetto alla scorsa stagione, ma soprattutto per l'Inter, con addirittura 4 punti in meno e soprattutto due sconfitte in tre partite. Tra le sorprese, ottimo inizio da parte dell'Udinese, che ha riconfermato il trend di dodici mesi fa con 7 punti in 3 partite, del Como, con 3 punti in più rispetto alla passata stagione, e della Cremonese, squadra neopromossa che ha approcciato alla Serie A come meglio non avrebbe potuto.



Di seguito i dati di tutte le squadre:

Napoli 9 punti (+3 rispetto alla Serie A 2024/25 dopo tre partite di campionato)

Juventus 9 punti (+2)

Cremonese 7 punti (in Serie B)

Udinese 7 punti (=)

Milan 6 punti (+4)

Roma 6 punti (+4)

Atalanta 5 punti (+2)

Cagliari 4 punti (+2)

Como 4 punti (+3)

Torino 4 punti (-3)

Inter 3 punti (-4)

Lazio 3 punti (-1)

Bologna 3 punti (+1)

Sassuolo 3 punti (in Serie B)

Genoa 2 punti (-2)

Fiorentina 2 punti (-1)

Hellas Verona 2 punti (-4)

Pisa 1 punto (in Serie B)

Parma 1 punto (-3)

Lecce 1 punto (-2)