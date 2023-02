CLASSIFICA, Viola si allontana dalla zona rossa: +11

Successo molto importante per la Fiorentina, che si toglie probabilmente in modo definitivo dalle sabbie mobili della lotta salvezza per appaiare l'Empoli a quota 28 punti in classifica, superando così in un colpo solo Sassuolo e Lecce. I punti di vantaggio sul terzultimo posto, proprio dell'Hellas Verona, ora sono ben 11.

Napoli 65

Inter 47

Milan 47

Roma 44*

Lazio 42*

Atalanta 41

Bologna 35

Juventus 32*

Torino 31*

Udinese 31

Monza 29

Empoli 28

Fiorentina 28

Sassuolo 27

Lecce 27

Salernitana 24

Spezia 20

Hellas Verona 17

Sampdoria 11*

Cremonese 9*

* una partita in meno