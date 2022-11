CLASSIFICA, Viola sempre 10° insieme al Bologna a -2 dal Torino

INDISCREZIONI DI FV IND. FV, GONZALEZ NON SARÀ CONVOCATO PER LA SAMP Nico Gonzalez non verrà convocato per la sfida di domani contro la Sampdoria. Secondo quanto appreso da FirenzeViola.it, l'argentino, dopo l'ultimo allenamento, non è stato recuperato e non è partito per Genova, dunque non rientra tra i... Nico Gonzalez non verrà convocato per la sfida di domani contro la Sampdoria. Secondo quanto appreso da FirenzeViola.it, l'argentino, dopo l'ultimo allenamento, non è stato recuperato e non è partito per Genova, dunque non rientra tra i... NOTIZIE DI FV DUBBI E AMAREZZA PER L'ARBITRO, MA LA VIOLA RESTA SCIUPONA E pensare che ieri avrei ritenuto stretto anche il pareggio! Stavolta sono furibonda con l’arbitro, sono furibonda col Var, sono furibonda con i vari commentatori o ex fischietti che cercano di giustificare quanto successo a San Siro soprattutto per quanto riguarda il... E pensare che ieri avrei ritenuto stretto anche il pareggio! Stavolta sono furibonda con l’arbitro, sono furibonda col Var, sono furibonda con i vari commentatori o ex fischietti che cercano di giustificare quanto successo a San Siro soprattutto per quanto riguarda il... RASSEGNA STAMPA RASSEGNA STAMPA, Le prime pagine dei quotidiani Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi 14 novembre 2022. Ecco le prime pagine dei quotidiani sportivi di oggi