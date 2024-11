CLASSIFICA, Viola prima insieme a Inter e Atalanta

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

La Fiorentina batte 2-0 il Como in trasferta e riaggancia Atalanta e Inter in vetta alla classifica (in attesa del Napoli), centrando la settima vittoria consecutiva in campionato: sblocca la gara Adli dopo 20', poi nella ripresa ci pensa il solito Kean.

La classifica aggiornata di Serie A:

Atalanta 28 punti*

Inter 28*

Fiorentina 28*

Napoli 26

Lazio 25

Juventus 25*

Milan 19

Bologna 18**

Udinese 16

Empoli 15

Torino 15*

Roma 13

Parma 12*

Hellas Verona 12*

Cagliari 11*

Genoa 11*

Como 10*

Lecce 9

Monza 9*

Venezia 8

* una partita in più

** una partita in meno