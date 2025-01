CLASSIFICA, Viola ora settimi e con la minaccia Milan

FirenzeViola.it

Dopo l'anticipo di ieri e le tre gare di oggi la Fiorentina scivola al settimo posto ma con la gara di domani può aspirare al contro sorpasso sul Bologna o, comunque, a raggiungerla a 34 punti in attesa anche dei due recuperi che entrambe le squadre devono giocare. Ecco la classifica aggiornata e il programma della 22esima giornata che si chiuderà solo lunedì. Ma per i viola occhio soprattutto al lunch match del Milan che ospita il Parma e che, con 31 punti, può superarli in caso di vittoria.

La classifica di Serie A aggiornata

Napoli 53 (22 gare giocate)

Inter 47 (20)

Atalanta 46 (22)

Lazio 39 (21)

Juventus 37 (22)

Bologna 34 (21)

Fiorentina 33 (20)

Milan 31 (20)

Roma 27 (21)

Udinese 26 (21)

Torino 26 (22)

Genoa 23 (21)

Como 22 (22)

Cagliari 21 (22)

Empoli 21 (22)

Parma 20 (21)

Lecce 20 (21)

Verona 19 (21)

Venezia 15 (21)

Monza 13 (21)

Il programma della 22^ giornata:

24/01/2025 Torino-Cagliari 2-0

25/01/2025 Como-Atalanta 1-2

25/01/2025 Napoli-Juventus 2-1

25/01/2025 Empoli-Bologna 1-1

26/01/2025 Domenica 12.30 Milan-Parma

26/01/2025 Domenica 15.00 Udinese-Roma

26/01/2025 Domenica 18.00 Lecce-Inter

26/01/2025 Domenica 20.45 Lazio-Fiorentina

27/01/2025 Lunedì 18.30 Venezia-Hellas Verona

27/01/2025 Lunedì 20.45 Genoa-Monza