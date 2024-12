CLASSIFICA, Viola-Juve quinte appaiate. Ora il Napoli

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024

La Fiorentina pareggia sul campo della Juventus e rimane appaiata ai bianconeri in classifica. Viola e torinesi restano quinti a pari merito con 32 punti ciascuno (la squadra di Palladino deve recuperare il match con l'Inter), mentre in serata Milan e Roma non si sono ferite a vicenda e mantengono ancor più cristallizzata la classifica di Serie A. Questa la graduatoria:

Atalanta 41 (18 gare disputate)

Napoli 41 (18)

Inter 40 (17)

Lazio 35 (18)

Fiorentina 32 (17)

Juventus 32 (18)

Bologna 28 (16)

Milan 27 (17)

Udinese 24 (18)

Torino 20 (18)

Roma 20 (18)

Empoli 19 (18)

Genoa 19 (18)

Parma 18 (18)

Lecce 16 (17)

Como 15 (17)

Verona 15 (17)

Cagliari 14 (18)

Venezia 13 (18)

Monza 10 (18)