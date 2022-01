CLASSIFICA, La Lazio è 6ª: viola adesso dietro ma...

Successo importante in chiave Europa per la Lazio, che si è imposta per 3-0 all'Arechi contro la Salernitana in una partita senza storia. I biancocelesti salgono a 35 punti al sesto posto in classifica, superando sia la Roma che la Fiorentina che hanno rispettivamente una e due partite in meno rispetto alla squadra di Sarri. I campani restano invece all'ultimo posto con 11 punti conquistati. Di seguito la classifica aggiornata (tra parentesi il numero di partite giocate):

Inter 49 (20)

Milan 48 (21)

Napoli 43 (21)

Atalanta 41 (20)

Juventus 38 (21)

Lazio 35 (22)

Fiorentina 32 (20)

Roma 32 (21)

Torino 31 (21)

Sassuolo 28 (20)

Empoli 28 (21)

Bologna 27 (20)

Hellas Verona 27 (21)

Udinese 20 (19)

Sampdoria 20 (22)

Spezia 19 (21)

Venezia 17 (20)

Cagliari 16 (21)

Genoa 12 (21)

Salernitana 11 (20)