Andrea Cistana può tornare ad essere un nome per la difesa viola. Stando a quanto riporta l'edizione bresciana de Il Giorno, in questi giorni sta andando in scena un duello tra varie compagini di Serie A: in pole position sembrano esserci Fiorentina e Torino, con il Napoli e il Parma invece più sullo sfondo. Da capire come si evolverà la questione nelle prossime settimane.