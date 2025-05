Cioffi: "Rimanere fuori dalle coppe sarebbe doloroso ma può servire. Kean straripante"

L'allenatore fiorentino, ex Udinese, Gabriele Cioffi ha parlato in un'intervista a La Nazione queste le sue parole sulla sulla Fiorentina: "Onestamente credo che il percorso sia stato buono. C’è stata una cavalcata in coppa che si è conclusa purtroppo in semifinale. Da addetto ai lavori reputo buono il lavoro di Palladino, un tecnico che per la prima volta si è misurato con una competizione internazionale. Prendendo un allenatore giovane credo che il club abbia deciso di investirci e quindi penso che debba essere supportato a tutto tondo anche nei momenti di difficoltà".

Meglio la Conference che niente? "Sì, Anche se un anno senza lo stress delle coppe potrebbe essere utile. Giocando il giovedì non riesci mai ad allenarti. In questo momento parlo da tifoso: rimanere fuori dalle coppe sarebbe doloroso, ma a Palladino potrebbe servire".

E infine un commento su Kean: "Mi aspettavo un ottimo acquisto, non che fosse così straripante. Moise ha portato gol e leadership. Firenze è una città estrema: o ti ama o ti odia. Lui ha trovato un ambiente positivo dove far sbocciare il suo talento".