CINQUINI, Il calcio riparta a fine giugno, non subito

Oreste Cinquini, ex direttore sportivo della Fiorentina, ha detto la sua sulla situazione del calcio italiano: "C’è fretta di riprendere e si capisce: il calcio è un’azienda fruttuosa. Però ci si deve andare cauti: riprendere subito sarebbe molto rischioso. Bisognerebbe anche considerare che i medici delle squadre dovrebbero prendersi responsabilità non indifferenti. Ci sono troppe situazioni in bilico che potrebbero determinare nuove infezioni. Il campionato deve ricominciare ma credo vada fatto per la fine di giugno e non alla fine di maggio; giocando anche tre volte alla settimana la Serie A potrebbe comunque concludersi. Resta il fatto che i pericoli siano comunque tanti, la situazione resta complessivamente una grande incognita… Avremo qualche anno in cui il calcio dovrà soffrire prima di tornare a certi livelli”.