CINQUINI, Corvino? Bisogna decidere in fretta

L'ex ds viola Oreste Cinquini, ai microfoni di Lady Radio, ha parlato dei temi caldi in casa viola, a cominciare dal futuro di Pantaleo Corvino: "Corvino in questi anni ha fatto un lavoro importante. Quest'estate la proprietà gli ha chiesto di rientrare parzialmente degli innesti fatti e così è stato. Ma nel calcio dopo un certo numero di anni si ha il bisogno di cercare altri traguardi altrove. La Fiorentina ha un certo tipo di programma, basato sui giovani, e Prandelli prima e Rossi adesso sono gli allenatori ideali per portarlo avanti. I tifosi viola vogliono poter andare in campo contro tutti per giocarsela alla pari. Non è facile conciliare le due cose. Corvino ha preso tempo per cercare di ragionare su quello che gli è stato proposto, magari è anche stato avvicinato da altri presidenti. Il programma che gli hanno dato i Della Valle sarà fondamentale per la sua decisione. Io mi auguro che continui la sua esperienza a Firenze perchè conosce l'ambiente. Ma una decisione andrà presa velocemente. Jovetic? E' un campione, come ne nascono sempre meno".