CINCOTTA, Ci vuole più freddezza sotto porta

Domani alle 14.30 la Fiorentina Femminile sfiderà lil Verona in trasferta. Mister Antonio Cincotta ha parlato così ai canali ufficiali viola in vista dell'atteso match: “KO con la Juve? Il risultato non è quello che avremmo voluto, ma la prestazione deve essere applaudita. In settimana ci siamo dedicati all’analisi della partita contro la Juventus e mi sono congratulato singolarmente con le ragazze perché, numeri alla mano, siamo state la squadra che ha messo più in difficoltà la capolista. Nessuno in Campionato era riuscito a giocarsi la partita così con la Juventus, poi purtroppo le nostre difficoltà hanno prevalso. Il risultato non è quello che avremmo voluto ma la prestazione sì. Dove migliorare? Dobbiamo diventare più letali sotto porta, abbiamo analizzato le ultime sfide di Champions League e di campionato e abbiamo creato quattordici palle goal ma solo uno realizzato. Questo numeri ci fanno capire che ci vuole più freddezza e ognuno deve dare il proprio contributo, per questo abbiamo lavorato molto sulla finalizzazione. La rosa? Abbiamo recuperato Piemonte e Breitner, stanno arrivando al 100% della condizione. Dobbiamo essere invece cauti con Tortelli e Neto: l’assenza di centrali di difesa è stata devastante per noi. L'andata? Fu molto particolare perché abbiamo creato tantissimo ma non abbiamo realizzato, questo significa che dobbiamo lavorare tutti di più. Il Verona viene da due vittorie e farà di tutto per salvarsi e metterci in difficoltà. C’è una cosa che però noi non abbiamo mai perso ed è l’entusiasmo: lavoriamo con abnegazione totale, non ci diamo per vinti e le ultime prestazioni fanno capire che questa squadra non ha mai spento. Continueremo a dare il meglio di noi per i tifosi, per le persone che ci amano, per Joe Barone e per il Presidente”.