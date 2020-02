CIES, Vlahovic 20° classe 2000 per utilizzo in Europa

Focus sulle giovani promesse dei principali campionati europei realizzato dal CIES Football Observatory. Stavolta, l'oggetto di analisi è il minutaggio dei classe 2000 in campionato durante la stagione in corso. Chi ha giocato di più tra loro finora? Un esame che il centrocampista del Parma, già acquistato dalla Juventus per la prossima stagione, Dejan Kulusevski passa a pieni voti, essendo non a caso il calciatore con maggiore minutaggio in campo col 95% dei minuti complessivi disputati dalla sua squadra. Sul podio c'è anche un altro talento di Serie A, Sandro Tonali, titolarissimo nel Brescia tanto con Corini quanto con Grosso (94% dei minuti giocati). Terzo posto invece per il terzino del Norwich, Max Aarons (92% dei minuti giocati fino ad oggi).

Tra gli italiani, spiccano poi anche il nono posto di Marash Kumbulla del Verona (61% dei minuti giocati), il quattordicesimo di Hamed Junior Traoré del Sassuolo (56% dei minuti giocati) e il ventesimo di Dusan Vlahovic della Fiorentina (42% dei minuti giocati).

Ecco, in calce, l'analisi dettagliata del CIES: