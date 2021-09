CIES, Previsione Serie A: vince l'Inter, la Viola è 9ª

Il CIES, osservatorio statistico sul calcio, ha elaborato la previsione di posizionamento finale per i primi cinque campionati europei, tra cui la Serie A. Numerose le sorprese in merto al massimo campionato italiano, con la Fiorentina che secondo l'ente non andrà oltre il 9° posto finale in classifica,alle spalle anche del Sassuolo oltre che di quelle accreditate come le attuali Sette Sorelle. L'Inter, prossima avversaria, è accreditata come squadra campione davanti al Napoli di Spalletti e al Milan, con la Roma che conquisterebbe l'ultima piazza Champions. Fuori Atalanta e Lazio, ma soprattutto la Juventus, che il CIES vede solo al sesto posto. Condannate alla retrocessione, nella previsione, Venezia, Spezia e Salernitana.

La classifica finale di Serie A secondo il CIES

1. Inter

2. Napoli

3. Milan

4. Roma

5. Atalanta

6. Juventus

7. Lazio

8. Sassuolo

9. Fiorentina

10. Bologna

11. Udinese

12. Sampdoria

13. Torino

14. Genoa

15. Empoli

16. Hellas Verona

17. Cagliari

18. Venezia

19. Spezia

20. Salernitana