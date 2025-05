FirenzeViola Christensen convocato dalla Danimarca. Intanto oggi è passato dal Viola Park

Giornate importanti per Oliver Christensen, portiere di proprietà della Fiorentina in presto alla Salernitana da gennaio. Il classe '99 è ancora in attesa di capire se la squadra campana dovrà giocare il playout di Serie B oppure no (la decisione sarà presa dopo la sentenza di secondo grado attesa per fine giugno, lui ha il prestito in scadenza il 30 giugno) e per questo stamani si è presentato al Viola Park per tornare a parlare con la Fiorentina in vista della prossima stagione.

La convocazione con la Danimarca

In attesa di capire il suo presente e il suo futuro, Christensen può festeggiare la convocazione con la Danimarca: il portiere è stato incluso nella lista dei convocati del CT Kasper Hjulmand assieme ad un altro ex viola come Christian Norgaard. La squadra nazionale maschile danese giocherà due partite contro l'Irlanda del Nord a Parken il 7 giugno e contro la Lituania allo stadio di Odense il 10 giugno.