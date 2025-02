Chiuso il mercato degli svincolati. L'Hellas ha piazzato un colpo in extremis

Come riporta TMW, è scaduto alla mezzanotte di oggi il termine ultimo per acquistare giocatori svincolati per i club di Serie A. L'Hellas Verona si è assicurato Luan Patrick, centrale brasiliano classe 2002 ex Athletico Paranaense, proprio nei pressi dello scadere del gong. Saltato invece l'acquisto di Valentin Gomez, anch'esso centrale di difesa ma argentino ed ex Velez, per l'Udinese nonostante le visite svolte oltre 20 giorni fa.

Di seguito i principali giocatori svincolati:

Portieri

Etrit Berisha - Albania, 35 anni

Kosuke Nakamura - Giappone, 29 anni

Alvaro Valles - Spagna, 27 anni

Difensori

Jason Denayer - Belgio, 29 anni

Rodrigo Caio - Brasile, 31 anni

Nicola Murru - Italia, 30 anni

Adama Soumaoro - Francia, 32 anni

Stefano Denswil - Suriname, 31 anni

Daniel Amartey - Ghana, 30 anni

Koffi Djidji - Costa d'Avorio, 32 anni

Serge Aurier - Costa d'Avorio, 32 anni

Mário Fernandes - Russia, 34 anni

Andrea Conti - Italia, 30 anni

Mario Rui - Portogallo, 33 anni

Timothy Fosu-Mensah - Ghana, 27 anni

Giulio Donati - Italia, 35 anni

Bouna Sarr - Senegal, 32 anni

Brandon Williams - Inghilterra, 24 anni

Centrocampisti

Christoph Kramer - Germania, 33 anni

Antonio Candreva - Italia, 37 anni

Andrea Poli - Italia, 35 anni

Asier Illarramendi - Spagna, 34 anni

Amadou Diawara - Guinea, 27 anni

Daniele Baselli - Italia, 32 anni

Paul Pogba - Francia, 31 anni (squalificato fino a marzo)

Rafinha - Brasile, 32 anni

Oscar Romero - Paraguay, 32 anni

Samu Castillejo - Spagna, 29 anni

Victor Wanyama - Kenya, 33 anni

Attaccanti

Wissam ben Yedder - Francia, 34 anni

Diego Costa - Spagna, 36 anni

Carlos Vela - Messico, 35 anni

Isaac Success - Nigeria, 29 anni

Gerard Deulofeu - Spagna, 30 anni

Stefano Okaka - Italia, 35 anni

Kevin Gameiro - Francia, 37 anni

Mattia Destro - Italia, 33 anni

Ryan Kent - Inghilterra, 28 anni

Maxi Gomez - Uruguay, 28 anni

Mariano Diaz - Rep. Dominicana, 31 anni