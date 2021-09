CHIESA, Parole Prandelli? Ho ancora molto da fare

Lunga intervista a Federico Chiesa sulle colonne del Daily Telegraph. Il quotidiano britannico riporta le parole dell'ex allenatore della Fiorentina Cesare Prandelli, che affermò che Chiesa sarebbe potuto diventare il miglior giocatore d'Europa: "No, c'è ancora molto da fare - risponde l'esterno della Juventus - molto da migliorare e devo vincere ancora tanto prima che questa affermazione possa diventare realtà. Devo migliorare e devo mostrare molto di più. C'è maggior pressione adesso perché abbiamo vinto l'Europeo in estate e perché gioco nella Juventus, ma è quello che voglio. Devo sempre dare il massimo".

Quando gli viene chiesto dell'avvio di stagione della Juventus, Chiesa risponde così: "Non è lo standard a cui la Juventus ha abituato tutti negli anni passati". Poi torna sul suo periodo nelle giovanili alla Fiorentina: "Non giocavo , quindi ho pensato ‘smettiamola e proviamo qualcos’altro’. Ma con l’aiuto della mia famiglia mi sono spinto ad allenarmi più duramente e a far crescere il mio corpo perché ero davvero piccolo e magro”.