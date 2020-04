CHIESA, Lo United vuole il viola: offerta da 70mln

Le parole di Commisso ieri su Federico Chiesa hanno riaperto il dubbio sul giocatore, se resterà o meno, visto che si dovranno incrociare volontà del talento viola e offerta irrinunciabile per il club. Ecco allora dall'Inghilterra spuntare l'interesse del Manchester United. Secondo il Daily Mirror, Solskjaer non sarebbe soddisfatto del rendimento di Daniel James, motivo per cui i Red Devils avrebbero pronta un'offerta vicina ai 70 milioni di euro per l'esterno viola, il cui contratto con la società toscana scade nel 2022.