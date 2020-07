CHIESA, La sua maglia come camice di piccoli pazienti

Secondo uno studio dell'Università di Hertfordshire, indossare una t-shirt di Superman dà alle persone più autostima e sicurezza. Quando è stato chiesto ai piccoli ospiti dell'Ospedale pediatrico Regina Margherita di Torino quali costumi da eroi preferissero sono stati fatti i nomi di Cristiano Ronaldo e Federico Chiesa. Due profili molto diversi per gli almanacchi ma non per il cuore di un bambino. E' nata così l'idea di permettere ai bambini ricoverati di indossare camici fatti con le maglie dei loro eroi sportivi. «Camici amici» è il nome dato al progetto da Reana Stocchi con le figlie Federica e Benedetta Pessotto, figlie di Gianluca ex calciatore e attuale dirigente juventino.

I pazienti pediatrici che devono affrontare percorsi impervi devono poter indossare dei camici che non siano asettici e freddi ma amichevoli e familiari. E domani al Regina Margherita, grazie al sostegno determinante della dottoressa Franca Fagioli, verranno consegnati i primi camici. Non solo per i maschietti del Regina Margherita ma anche per le femminucce che alla 7 di Cristiano Ronaldo potrebbero preferire la 10 di Cristiana Girelli. Lo riporta La Stampa.