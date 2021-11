CHIARUGI, Viola in crescita, bastano innesti giusti

L'ex viola Luciano Chiarugi ha parlato dell'attualità viola, partendo dai tanti nomi che si sentono in giro: "Sono nomi importanti che possono far crescere la Fiorentina ma va gestito nel modo più indolore il caso Vlahovic. La Fiorentina deve puntare a tornare su livelli che più le competono ma mi sembra che dopo qualche anno sofferto si sia se non altro intrapresa la squadra giusta, con un gioco preciso dato dall'allenatore perciò con i giusti innesti si può fare il salto di qualità. Anche contro la Juve infatti ho visto una squadra messa in campo con personalità e in crescita".