Che fine ha fatto De Bruyne? A Napoli lo aspettano ma dal Belgio dicono: "Sarà pronto per il Mondiale"

Il conto alla rovescia è partito, ma senza fretta. Kevin De Bruyne sta lavorando per tornare protagonista con il Napoli nella parte finale della stagione, con l’obiettivo di arrivare pronto anche alla preparazione del Mondiale con il Belgio. A fare il punto sulla situazione è il quotidiano belga La Dernière Heure, che ricostruisce le fasi di un “recupero lungo e delicato, con la mente già rivolta alla rassegna iridata”.

L’ultima presenza in campo risale al 25 ottobre, giorno in cui De Bruyne ha subito la lesione al flessore della coscia destra. Da allora è rimasto lontano dal campo: prima sulle stampelle a Sclessin a novembre, poi sorridente a Middelkerke durante la cerimonia del Pallone d’Oro. Nel frattempo ha svolto tre mesi di lavoro intenso ma discreto ad Anversa con il suo fisioterapista.

Il ritorno in Italia è previsto a breve. Due settimane fa, Raffaele Canonico, responsabile dello staff medico azzurro, aveva indicato un reintegro tra fine febbraio e inizio marzo. L’ipotesi più probabile, tuttavia, è un graduale ritorno agli allenamenti di gruppo a inizio marzo, dopo un’ultima fase individuale a Castel Volturno. Il modello di recupero seguirà quello adottato con Romelu Lukaku, rientrato con cautela e con minuti limitati.

L’obiettivo è rivedere De Bruyne in campo dopo la sosta di marzo, quindi a inizio aprile. In pratica, ci sarebbero sei o sette settimane per incidere tra campionato e Coppa Italia, ritrovare il ritmo giusto e presentarsi ai Diavoli Rossi minimizzando il rischio di ricadute, scrivono i colleghi belgi. La prudenza resta la priorità, visto che sia la conclusione della stagione sia il Mondiale hanno un peso doppio.