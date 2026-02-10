Sandro Sabatini: "Rocco Commisso criticato, ma meriterebbe una statua a Firenze"

Sandro Sabatini, dai microfoni di Radio Sportiva, ha parlato del momento della Fiorentina e del cambio di presidenza dopo la scomparsa di Rocco Commisso, col figlio Giuseppe che è diventato proprietario del club: "A Rocco Commisso andrebbe fatta una statua, invece a Firenze in molti lo criticavano. Adessogià me lo vedo, tutti diranno che il figlio non è all'altezza del padre. Commisso per la Fiorentina ha fatto quello che tutti i grandi presidenti hanno fatto, io lo dicevo anche prima della morte e lo posso quindi dire adesso.

Questa Fiorentina è stata grande quando c'era Joe Barone, e la squadra andava. Adesso con Paratici spero che la squadra si riprenderà".