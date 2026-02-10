Giuseppe Pastore: "La Fiorentina fallisce quando è obbligata a vincere. E ora con la Conference?"

Giuseppe Pastore, giornalista di Cronache di Spogliatoio e il Foglio, ha commentato così durante la trasmissione Fontana di Trevi il periodo negativo della Fiorentina di Paolo Vanoli: "Mi chiedo, ma non è una domanda retorica, cosa vorrà fare la Fiorentina con la Conference League. Una competizione che, in condizioni normali, la Fiorentina può vincere, con partite superabili adesso. Non so se nel turbine di paura che si è impossessato di tutti ci sia anche la volontà di rinunciare all'Europa, così come fatto con la Coppa Italia contro il Como. Vanoli è stato confermato in maniera solida dalla dirigenza. Come tutte le squadre in difficoltà la Fiorentina gioca bene le partite in cui non ha nulla da perdere.

Cagliari e Torino dovevano essere sei punti nella tabella di marcia del Dg Ferrari, è arrivato un punto. I numeri sono impietosi e poi lo ripeto, c'è anche l'Europa. Potenzialmente la Fiorentina può fare l'Europa League. Poi c'è tutto quello che si porta dietro la squadra, una stagione iniziata col gol di Luperto in pieno recupero su papera di De Gea e che continua così a mesi di distanza".