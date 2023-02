CHAMPIONS, Napoli ok a Francoforte. Stravince il Real

Questi i risultati delle gare di Champions League di stasera.

EINTRACHT FRANCOFORTE-NAPOLI 0-2 - La Champions riparte e gli azzurri battono 2-0 i tedeschi, sbagliando un rigore, varie occasioni in ripartenza, oltre a un gol annullato per un fuorigioco probabilmente evitabile. Il ritorno al Maradona non sarà una formalità e non dev'essere preso come tale, ma la sicurezza dei propri mezzi arriva anche da gare come questa. La differenza è tanta, troppa, non solo dettata dal risultato finale.

LIVERPOOL-REAL MADRID 2-5 - Il primo atto dell'ottavo di finale di Champions League con più storia va al Real Madrid, finisce 2-5 la gara d'andata in casa del Liverpool. Sorride Ancelotti. Per poter sognare i quarti servirà una grande impresa al Bernabeu per i Reds di Klopp.