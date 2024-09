CHAMPIONS LEAGUE, Le ufficiali di Milan-Liverpool

FirenzeViola.it

© foto di José María Díaz Acosta

Dopo la Juventus la seconda italiana a scendere in campo in questa nuova edizione della UEFA Champions League è il Milan. La formazione di Fonseca affronterà il Liverpool in una riedizione delle finali di Istanbul, vinta ai rigori dai Reds, e di Atene, dove a prevalere furono i rossoneri. Milan che dopo un avvio incerto in campionato si presenta all'esordio europeo forte della vittoria contro il Venezia a San Siro per 4-0. Di seguito le scelte dei due allenatori:

MILAN(4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Pavlovic, Theo Hernandez; Reijnders, Fofana; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Morata. Allenatore: Paulo Fonseca.

LIVERPOOL(4-2-3-1): Alisson; Alexander-Arnold, Konate, Van Dijk, Tsimikas; MacAllister, Gravenberch; Salah, Szoboszlai, Gakpo; Diogo Jota. All. Slot.