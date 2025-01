CHAMPIONS, Le formazioni ufficiali delle italiane

FirenzeViola.it

Questa sera andrà in scena tutta la Champions League nell'ultima giornata del maxi girone. La Juventus cerca punti per consolidare la propria posizione (e una disperata rincorsa alla qualificazione diretta, legata però a una serie di incastri con le altre sfide) contro il Benfica; chances di passaggio diretto agli ottavi le coltiva l'Inter, che anche con un pari in casa contro il Monaco sarebbe sicura di uno dei primi otto posti. Poi c'è Dinamo Zagabria-Milan, con gli uomini di Conceicao che con tre punti potrebbero puntare ancora a entrare tra le migliori otto. La sfida più affascinante è Barcellona-Atalanta, anche la Dea sogna uno dei primi otto posti ma serve un'impresa in Catalogna. Senza molte velleità il Bologna, che torna a Lisbona già eliminato, stavolta per affrontare lo Sporting Club. Ecco le formazioni ufficiale delle italiane.

Juventus-Benfica (h.21)

Juventus (4-2-3-1): Perin; Weah, Gatti, Kalulu, McKennie; Thuram, Douglas Luiz; Conceicao, Yildiz, Mbangula; Vlahovic.

A disposizione: Pinsoglio, Di Gregorio, Locatelli, Koopmeiners, Gonzalez, Adzic, Fagioli, Savona, Rouhi.

Allenatore: Thiago Motta.

Benfica (4-3-3): Trubin; Bah, Antonio Silva, Otamendi, Araujo; Florentino Luis, Aursnes, Kokcu; Di Maria, Pavlidis, Schjelderup.

A disposizione: Samuel Soares, Amdouni, Akturkoglu, Barreiro, Prestianni, Rollheiser, Beste, Joao Fonseca, Nuno Felix, Leandro Santos, Bajrami, Rego.

Allenatore: Bruno Lage.

Inter-Monaco (h.21)

Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. Allenatore: Inzaghi.

Monaco (4-2-3-1): Majecki; Vanderson, Kehrer, Salisu, Mawissa; Camara, Zakaria; Akliouche, Golovin, Minamino; Embolo. Allenatore: Adi Hütter.

Dinamo Zagabria-Milan (h.21)

Dinamo Zagabria (4-1-4-1): Nevistic; Pierre-Gabriel, S. Mmaee, Théophile-Catherine, Torrente; Mišić; Baturina, Pjaca, Ademi, Stojković; Kulenović. Allenatore: Fabio Cannavaro.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic, Theo Hernandez; Musah, Fofana; Pulisic, Reijnders, Leao; Morata. Allenatore: Sergio Conceicao.

Barcellona-Atalanta (h.21)

Barcellona (4-2-3-1): Szczesny; Kounde, Araujo, Eric Garcia, Balde; De Jong, Pedri; Yamal, Gavi, Raphinha; Lewandowski. A disposizione: Inaki Pena, Kochen, Cubarsi, Ferran Torres, Ansu Fati, Torre, Fermin Lopez, Casadò, Pau Vitor, Fort, Gerard Martin. Allenatore: Hans-Dieter Flick.

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic; De Ketelaere, Retegui. A disposizione: Rui Patricio, Rossi, Toloi, Cuadrado, Zaniolo, Ruggeri, Samardzic, Cassa, Palestra, Scalvini, Brescianini, Vlahovic. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Sporting Club-Bologna (h.21)

Sporting Club (4-2-3-1): Israel; Fresneda, Diomande, Goncalo Inacio, Araujo; Hjulmand, Debast; Catamo, Trincao, Quenda; Harder.

Bologna (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Beukema, Casale, Miranda; Ferguson, Pobega; Iling Jr, Fabbian, Ndoye; Castro.