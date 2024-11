CHAMPIONS, L'Atalanta gioca a tennis, Inter ok di misura

FirenzeViola.it

Dopo la vittoria del Milan, serata positiva anche per le altre due italiane impegnate in Champions, visto che conquistano entrambe tre punti.

Young Boys-Atalanta 1-6 - Vittoria larga per l'Atalanta per 1-6 che già nel primo tempo aveva segnato quattro gol al Young Boys, capaci di ribattere solo al vantaggio iniziale di Retegui al 9'. Dopo il pareggio di Ganvoula all'11', De Ketelaere al 28', Kolasinac al 32' e ancora Retegui al 39' fissavano il parziale di 1-4 che ancora De Ketelaere allargava ulteriormente con il quinto gol al 56'. Proprio De Ketelaere registra un record con due gol e 3 assist, come nessun "italiano" in una gara di Champions finora. Nel finale gloria anche per Samardzic che fissava l'1-6.

Inter-Lipsia 1-0 L'Inter ottiene il massimo risultato con il minimo sforzo, gestendo l'1-0 arrivato al 28' grazie ad un autogol di Castello Lukeba. I nerazzurri vanno vicino al raddoppio con Dumfries nel primo tempo e con Thuram al 72' ma rischiano anche il pari al 70', sventato da un grande intervento di Sommer. Nel finale annullato il raddoppio a Mkhitaryan per un fallo. Nel finale di primo tempo l'Inter ha perso Pavard per infortunio. Con questi tre punti la squadra di Inzaghi è prima da sola.