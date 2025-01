CHAMPIONS, Inter, agli ottavi, tre italiane ai playoff: la classifica

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Finisce stasera la prima fase della Champions League: ottava e ultima giornata del maxi-girone, con diciotto partite in contemporanea e le cinque italiane in campo. Tutto facile per l'Inter, che a San Siro sfrutta un super Lautaro Martinez (tripletta) e la superiorità numerica per sessanta minuti, batte senza patemi il Monaco, qualificandosi direttamente agli ottavi. Tre italiane dovranno invece passare dai playoff di febbraio: l'Atalanta sfiora l'impresa, ma pareggia 2-2 in Spagna contro il Barcellona e si piazza nona, prima delle rimandate, e sfiderà una tra Sporting Club (ventitreesima) o Brugge (ventiquattresima). Male il Milan, che perde 2-1 sul campo della Dinamo Zagabria e a febbraio dovrà giocarsi in un doppio scontro andata e ritorno l'accesso agli ottavi. I rossoneri si incroceranno con una tra Feyenoord e Juventus, quest'ultima uscita tra i fischi dello Stadium dopo un netto 2-0 subito in casa dal Benfica e ventesima (i bianconeri come detto possono pescare il Milan, ma anche il Psv). Ottima invece la prova del Bologna di Italiano: gli emiliani, già eliminati, hanno conquistato un punto a Lisbona, contro lo Sporting club. Questi risultati, marcatori e classifica della serata di Champions:

Aston Villa-Celtic 4-2 - 3', 5' Rogers, 91' (A); 36', 38' Idah (C); 60' Watkins (A)

Bayern Monaco-Slovan Bratislava 3-1 - 8' Muller (B); 63' Kane (B); 84' Coman (B); 90' Tolic (S)

Brest-Real Madrid 0-3 - 27', 78' Rodrygo (R); 56' Bellingham

Borussia Dortmund-Shakhtar Donetsk 3-1 - 17', 44' Guirassy (B); 50' Gomes (S); 79' Bensebaini (B)

Girona-Arsenal 1-2 - 28' Danjuma (G); 38' Jorginho (A); 42' Nwaneri (A)

Bayer Leverkusen-Sparta Praga 2-0 - 32' Wirtz (B); 64' Tella (B)

Lille-Feyenoord 6-1 - 4' Sahraoui (L); 14' Gimenez (F); 38', 76' aut. Trauner (L); 57' aut. Hancko (L); 74' David (L); 81' Cabella (L)

Manchester City-Club Brugge 3-1 - 45' Onyedika (C); 53' Kovacic (M); 62' aut. Ordonez (M); 77' Savinho (M)

PSV-Liverpool 3-2 - 28' Gakpo (L); 35' Bakayoko (P); 40' Elliott (L); 45' Saibari (P); 45'+6' Pepi (P)

Salisburgo-Atletico Madrid 1-4 - 5' Simeone (A); 13', 45' Griezmann (A); 63' Llorente (A); 91' Daghim (S)

Stoccarda-PSG 1-4 - 6' Barcola (P); 17', 35', 54' Dembelé (P); 77' aut. Pacho (S)

Sturm Graz-Lipsia 1-0 - 42' Malic (S)

Young Boys-Stella Rossa 0-1 - 69' Kanga (S)

Barcellona-Atalanta 2-2 - 47' Yamal (B); 67' Ederson (A); 72' Araujo (B); 79' Pasalic (A)

Dinamo Zagabria-Milan 2-1 - 19' Baturina (D); 53' Pulisic (M); 60' Pjaca (D)

Inter-Monaco 3-0 - 4', 16', 67' Lautaro Martinez (I)

Juventus-Benfica 0-2 - 16' Pavlidis (B); 80' Kokcu (B)

Sporting CP-Bologna 1-1 - 21' Pobega (B); 77' Harder (S)

Classifica

(Le squadre dal primo all'ottavo posto sono qualificate direttamente agli ottavi; le squadre dal nono al 24esimo posto si sfideranno nei playoff; le squadre dal ventiquattresimo posto in poi sono eliminate)

1. Liverpool 21 (d.r. +12)

2. Barcellona 19 (d.r. +15)

3. Arsenal 19 (d.r. +13)

4. Inter 19 (d.r. +10)

5. Atletico Madrid 18 (d.r. +8)

6. Bayer Leverkusen 16 (d.r. +8)

7. Lille 16 (d.r. +7)

8. Aston Villa 16 (d.r. +7)

9. Atalanta 15 (d.r. +14)

10. Dortmund 15 (d.r. +10)

11. Real Madrid 15 (d.r. +8)

12. Bayern Monaco 15 (d.r. +8)

13. Milan 15 (d.r. +3)

14. PSV 14 (d.r. +4)

15. PSG 13 (d.r. +5)

16. Benfica 13 (d.r. +4)

17. Monaco 13 (d.r. 0)

18. Brest 13 (d.r. -1)

19. Feyenoord 13 (d.r. -3)

20. Juventus 12 (d.r. +2)

21. Celtic 12 (d.r. -1)

22. Manchester City 11 (d.r. +4)

23. Sporting CP 11 (d.r. +1)

24. Club Brugge 11 (d.r. -4)

25. Dinamo Zagabria 11 (d.r. -7)

26. Stoccarda 10 (d.r. -4)

27. Shakhtar Donetsk 7 (d.r. -8)

28. Bologna 6 (d.r. -5)

29. Stella Rossa 6 (d.r. -9)

30. Sturm Graz 6 (d.r. -9)

31. Sparta Praga 4 (d.r. -14)

32. Lipsia 3 (d.r. -7)

33. Girona 3 (d.r. -8)

34. Salisburgo3 (d.r. -22)

35. Slovan Bratislava 0 (d.r. -20)

36. Young Boys 0 (d.r. -21)