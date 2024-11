CHAMPIONS, Il Bologna perde con il Lille. 0-0 per la Juve

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Un altro 0-0 per la Juventus che, nonostante la forte emergenza, strappa un punto sul difficile campo dell'Aston Villa. Conceiçao va a un passo dal gol, ma il Dibu Martinez è super. Nel finale brivido sul gol annullato a Rogers. Altra sconfitta, invece, la quarta consecutiva, per il Bologna di Vincenzo Italiano che si è arreso per 2-1 in casa contro il Lille. Doppietta di Mukau intervallata dalla rete di Lucumì con il primo gol in Champions dei rossoblù come unica buona notizia per il tecnico felsineo.