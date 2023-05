CHAMPIONS, Daspo a 15 milanisti, anche padre e figlio

Fonte: ANSA

(ANSA) - MILANO, 11 MAG - Sono 15 i tifosi del Milan raggiunti dal Daspo emesso dal questore Giuseppe Petronzi in occasione della partita di andata della semifinale di Champions League contro l'Inter giocata ieri sera allo stadio Meazza di Milano. Ai nove comunicati in serata, se ne sono aggiunti altri sei, tutti provvedimenti della durata di un anno a esclusione di quelli da due emessi per un uomo di 67 anni e per suo figlio di 29, accusati di aver aggredito una addetta al controllo biglietti. Quest'ultima si era avvicinata al figlio minore del 67enne per chiedergli il ticket per l'area in cui si trovava quando è stata avvicinata alle spalle dai parenti che l'hanno insultata e spintonata. Daspo di un anno, invece, a un 19enne che ha tentato di raggiungere il secondo anello blu arrampicandosi sulla balaustra, col serio rischio di precipitare. (ANSA).