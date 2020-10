CHAMPIONS, Atalanta-Ajax 2-2. Male il Real Madrid

Terminate le partite di Champions League di questa sera. Un altro pareggio per le squadre di Serie A: dopo quello interista in casa dello Shakhtar, ecco che anche l'Atalanta non va oltre il 2-2 interno contro l'Ajax. Stesso punteggio per il Real Madrid, che ha ripreso il Borussia Moenchengladbach per il rotto della cuffia, dopo che una doppietta di Thuram aveva lanciato i tedeschi sul più due a pochi minuti dalla fine: primo punto per i Blancos, nello stesso girone dell'Inter. Vittorie più sofferte rispetto alle aspettative per Liverpool e Atletico Madrid, mentre è rotondo il successo del Manchester City a Marsiglia. Vince facile il Porto, in casa contro l'Olympiacos.

Atalanta-Ajax 2-2

30' Tadic (Aj), 38' Traoré (Aj), 54', 60' Zapata (At)

Atletico Madrid-RB Salisburgo 3-2

29' Llorente (A), 40' Szoboszlai (S), 47' Berisha (S), 52', 85' Joao Felix (A)

Porto-Olympiacos 2-0

11' Fábio Vieira, 85' Sérgio Oliveira

Liverpool-Midtjylland 2-0

55' Diogo Jota, 92' rig. Salah

Olimpique Marsiglia-Manchester City 0-3

18' Ferrán Torres, 76' Gundogan, 81' Sterling

Borussia Monchengladbach-Real Madrid 2-2

33', 58' Thuram (B), 87' Benzema (R), 93' Casemiro