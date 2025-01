CHAMPIONS, Atalanta a valanga: 5-0 allo Sturm Graz

FirenzeViola.it

L'Atalanta vince, convince e strappa il pass per il prossimo turno di Champions League. La squadra di Gasperini, in difficoltà in campionato nelle ultime partite, si ritrova nella serata europea e travolge un modesto Sturm Graz: 5-0 senza appelli con le reti di Retegui, Pasalic, De Ketelaere, Lookman e Brescianini che valgono una qualificazione al prossimo turno di Champions League, primo traguardo stagionale per i nerazzurri. Sabato si tornerà in campo contro il Como, poi il Barcellona per capire se la Dea delle meraviglie potrà davvero stare nelle prime otto d'Europa, saltare i playoff di febbraio e accedere direttamente agli ottavi.