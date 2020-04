CEROFOLINI, Il mio sogno è giocare sotto la Fiesole

Michele Cerofolini, portiere in prestito dalla Fiorentina alla Casertana, racconta il momento attuale suo e della sua squadra, prima di concentrarsi sui viola: "Sono a Caserta, ogni giorno con la mia ragazza cerchiamo cose nuove per non annoiarci. Fino a dicembre ero a Firenze, in quel gruppo ci sono belle persone: quando ero infortunato mi hanno aiutato molte. Ho un legame molto forte con Sportiello, ci sentiamo continuamente. Ribery? All'inizio, alle prime voci, non ci credevo. Sono cresciuto vedendolo giocare, è una leggenda e vederlo è stata un'emozione. Castrovilli? Sempre pensato che fosse un talento, anche se un'esplosione del genere fa effetto. Anche in B ci avevo giocato contro: non c'entrava niente con la categoria. Sono felice per lui, che ha sempre avuto qualità".

Chi il suo idolo?

"Casillas. Mi è sempre piaciuto, anche se ora il mio riferimento è Oblak. In futuro sogno di poter giocare nella Fiorentina, e rimarrò se potrò giocarmi le mie carte. Sarebbe indescrivibile poter giocare sotto la Fiesole, ma se non ci sarà posto continuerò nella gavetta sperando nel ritorno".

Che dire di Commisso?

"Guida il club come una famiglia, mai stato distaccato fin dal primo giorno. Sono contento, sembrano fiorentini".