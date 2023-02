CEO SUPERLEGA, Ci vuole un FFP più rigoroso

Bernd Reichart, CEO della Superlega, nella sua lunga intervista a L'Equipe ha anche messo sul piatto l'idea di istituire, assieme al nuovo torneo, un Fair Play Finanziario più rigoroso rispetto all'attuale della UEFA: "La grande preoccupazione è che il sistema non si autofinanzi e non viva delle sue risorse. Il calcio dovrebbe spendere solo ciò che genera, con iniezioni di capitale esterno si impedisce a molti club di essere competitivi e non è salutare. Con il giro d'affari aumentano anche le perdite. Attuare un FFP più rigoroso, con anche sanzioni se non rispettato, promuoverà una fattibilità a lungo termine del sistema". E le regole? Conclude così il CEO della Superlega: "L'idea è che i club non dedichino più del 55% del loro budget agli stipendi. E poi vogliamo vietare certi giochi di prestigio con le sponsorizzazioni gonfiate".