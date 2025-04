Celje-Fiorentina: dove seguire la partita dei quarti di Conference League

Per seguire la partita Celje-Fiorentina, valida per i quarti di finale di UEFA Conference League, è necessario essere abbonati a Sky o NOW. La gara sarà trasmessa sui canali Sky Sport Uno (numero 201) e Sky Sport 252. Gli abbonati Sky possono anche seguire l'incontro in streaming tramite l'app Sky Go, mentre NOW offre la possibilità di guardare la partita in diretta streaming senza necessità di un decoder Sky.

In alternativa, è possibile seguire la diretta testuale su FirenzeViola.it e ascoltare la radiocronaca su Radio FirenzeViola.