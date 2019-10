CECCHI GORI, Sto bene ma ogni volta è una fatica

Intervenuto in collegamento telefonico nel a Domenica Live su Canale 5, Vittorio Cecchi Gori ha parlato del suo stato di salute dopo l'intervento d'urgenza di qualche giorno fa: "Sto abbastanza bene - ha dichiarato ridendo - Come vedete però torno sempre. L'ultima volta che ci siamo parlati stavo un incanto poi mi è venuta un'appendicite acuta, come i ragazzini. Non era peritonite, ma stava per diventarlo. Piano piano penserò a recuperare anche se ogni volta è una bella fatica...".